Misillemeler peş peşe geliyor! İran'dan İsrail'e füze bombardımanı

İsrail ordusu, ABD ile birlikte saldırılar düzenledikleri İran'dan füze fırlatıldığının tespit edildiğini açıkladı. İran lideri Hamaney'in öldüğünün duyurulmasının ardından gösterilerin devam ettiği başkent Tahran'da art arda patlamalar meydana geldi.

İsrail-ABD'nin ortak saldırılar düzenlediği İran'ın fırlattığı bir füze, Batı Kudüs yakınlarındaki Beit Şemeş kentinde bir binaya isabet etti.

FÜZE SALDIRISINDA 8 KİŞİ ÖLDÜ

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, bölgeye arama-kurtarma ve çok sayıda sağlık ekibinin yanı sıra yaralıların tahliyesi için helikopter sevk edildiği bildirildi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, 8 İsraillinin öldüğü olayda ikisi ağır, 28 kişinin yaralandığını açıkladı.

Yaralıların çevre hastanelere nakledildiği kaydedildi.

ABD ÜSLERİ BOMBALANDI

İsrail ordusu ise, dün İran'a yönelik saldırıların başlamasından bu yana ilk kez Tahran'ın merkezindeki hedeflere saldırılar düzenlediğini duyurdu. Yapılan açıklamada Tahran'a yönelik saldırıların görüntüleri de paylaşıldı.

Öte yandan, İran ordusuna ait savaş uçaklarının, "Basra Körfezi ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bölgelerindeki ABD üslerini bombaladığı" bildirildi.

İran ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Birkaç dakika önce, İran Hava Kuvvetleri'nin çevik pilotları, Basra Körfezi ve IKBY bölgelerindeki ABD üslerini birkaç aşamalı operasyonla başarıyla bombaladılar." ifadelerine yer verildi.

İSRAİL, İRANLI 40 ÜST DÜZEY KOMUTANI ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İDDİA ETTİ

İsrail ordusunun dün saldırıların başlatılmasının hemen ardından istihbaratın yönlendirmesiyle Tahran'ın çeşitli bölgelerindeki toplantılara düzenlenen saldırılarda 7 İranlı liderin öldürüldüğü belirtilen açıklamada, İran güvenlik liderliğinin en üst düzey askeri yetkililerinin de aralarında bulunduğu 40 üst düzey komutanın öldürüldüğü iddia edildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun İran'ın batı ve orta kesimlerindeki hava savunma sistemlerinin çoğunu etkisiz hale getirdiği ve başkent Tahran semalarında hava üstünlüğü sağladığı ileri sürülerek saldırıların devam edeceği tehdidinde bulunuldu.

İŞTE ABD/İSRAİL-İRAN SAVAŞINDA DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR:

İran'dan atılan füzenin Kudüs'te bir yola isabet etmesi sonucu 6 kişi yaralandı

23:26 ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırıların dört hafta kadar sürebileceğini belirtti.

22:30 ABD Başkanı Trump; İsrail, Bahreyn ve BAE liderleri ile İran'ı görüştü