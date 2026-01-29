İSTANBUL 16°C / 12°C
Güncel

Mısır Çarşısı girişinde kan döküldü

Fatih'te Mısır Çarşısı girişinde alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada bir kişi silahla yaralandı.

29 Ocak 2026 Perşembe 14:30
Mısır Çarşısı girişinde kan döküldü


Fatih'te, aralarında alacak verecek meselesi olan 2 kişinin Mısır Çarşısı girişindeki kavgasında bir kişi silahla yaralandı.

Tarihi Mısır Çarşısı girişinde sabah saatlerinde, aralarında alacak verecek meselesi olan A.U ile B.A tartıştı.

Tartışma kavgaya dönüşürken, B.A. belinden çıkardığı tabancayla ateş ederek A.U'yu yaraladı.

Olay yerine yakın olan İlçe Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri ekipleri, saldırganı yakaladı.

Çağrılan sağlık ekiplerince hastaneye götürülen yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında "kasten yaralama" suçundan soruşturma başlatıldı.

