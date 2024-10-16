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Mısır: İstihbarat Başkanlığı görevine Hasan Mahmud Reşad getirildi

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin kararıyla İstihbarat Başkanlığı görevine Hasan Mahmud Reşad getirildi.

AA16 Ekim 2024 Çarşamba 21:56 - Güncelleme:
Mısır: İstihbarat Başkanlığı görevine Hasan Mahmud Reşad getirildi
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Mısır resmi haber ajansı MENA'nın haberine göre, Mısır Cumhurbaşkanı es-Sisi, mevcut İstihbarat Başkanı Abbas Kamil'i Cumhurbaşkanlığı Danışmanı, güvenlik birimlerinin genel koordinatörü ve Cumhurbaşkanlığı özel elçisi olarak atayan bir kararname yayınladı.

Kamil'in yerine İstihbarat Başkanlığı'na Tümgeneral Hasan Mahmud Reşad atandı.

YEMİN EDEREK YENİ GÖREVİNE BAŞLADI

Daha önce İstihbarat Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Reşad, yemin ederek yeni görevine başladı.

Mısır İstihbarat Başkanlığını 2018'den beri yürüten Abbas Kamil, Sisi'nin Özel Kalem Müdürlüğü'nü de yapmıştı.

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