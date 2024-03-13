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Mısır'a kaçmalarına yardımcı olmuştu! Türkiye'nin konuştuğu olayda adı geçen baba hakkında çarpıcı detay

Oğuz Murat Acı'nın ölümüyle sonuçlanan kaza sonrası Eylem Tok ve Timur Cihantimur yurtdışına kaçmış, haklarında kırmız bültenle arama kararı çıkarılmıştı. Kaza sonrası eski eşi Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur'un Mısır'a kaçmalarına yardımcı olduğu iddia edilen baba Bülent Cihantimur hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Bülent Cihantimur'un isminin fenomenlere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında geçtiği ortaya çıktı.

13 Mart 2024 Çarşamba 11:04 - Güncelleme:
Mısır'a kaçmalarına yardımcı olmuştu! Türkiye'nin konuştuğu olayda adı geçen baba hakkında çarpıcı detay
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Ünlü estetikçi Bülent Cihantimur ile yazar Eylem Tok'un 17 yaşındaki oğulları Timur Cihantimur'un karıştığı kazanın yankıları sürüyor. Oğuz Murat Acı'yı hayattan koparan Timur Cihantimur, bilindiği üzere kazanın ardından annesi Eylem Tok tarafından Mısır'a kaçırıldı. Daha sonra olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde ise aynı gün şüpheli Eylem Tok hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Ayrıca kırmızı bülten çıkarılması da talep edildi. Soruşturma çerçevesinde daha sonra şüphelilerin ABD'ye kaçtıkları ortaya çıktı ve iade talebinde bulunulduğu da öğrenildi.

FENOMENLER SORUŞTURMASINDA ŞÜPHELİLERDEN BİRİ

Yaşananların ardından olaya ilişkin yeni detaylar çıkmaya devam ediyor. Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur'un kaçmasına yardım ettiği düşünülen baba Bülent Cihantimur, şimdi de tüm Türkiye'nin konuştuğu fenomenler soruşturmasından çıktı. Kanal D'nin haberine göre Cihantimur'un, fenomenlere yönelik kara para soruşturmasının şüphelilerinden birisi olduğu belirlendi. Cihantimur'un şüpheli olduğu dosya ise kamuoyunda 'Tayyargiller' olarak bilinen Tayyar ve Özlem Öz çiftinin davası. 'Tayyargiller' çiftine yönelik yürütülen soruşturmada 13 şüpheliden biri olan Bülent Cihantimur'a ayrıca geçtiğimiz günlerde yurt dışına çıkış yasağı da kondu.

TELEVİZYON PROGRAMI DA YAPMIŞ

Öte yandan Baba Bülent Cihantimur'un, ayrıca bir dönem TLC TV'de 'Bu Ben Miyim?' isimli bir program yaptığı da biliniyor. Bir diğer yandan baba Cihantimur'un, çok sayıda ünlü isme popo ve kalça estetiği yaptığı öğrenildi.

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