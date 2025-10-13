Gazze'deki ateşkes anlaşmasını nihai hale getirmek için Başkan Erdoğan, Trump, Macron, Starmer'in de aralarında olduğu 20'den fazla dünya lideri bugün Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde bir araya gelecek.

Hamas ile soykırımcı İsrail arasında imzalanan ateşkesin ardından dünya liderleri Ortadoğu'da barış için bugün Mısır'da bir araya geliyor. Mısır'ın Şarm eş-Şeyh şehrinde düzenlenecek tarihi zirvede ateşkes anlaşmasının nihai hale getirilmesi için yürütülecek barış müzakereleri görüşülecek.

Zirveye Başkan Erdoğan'ın yanı sıra ABD Başkanı Donald Trump ile Ortadoğu ve Avrupa'dan çok sayıda ülke liderinin katılmasını bekleniyor.

YENİ BİR SAYFA AÇILACAK

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, yaptığı açıklamada "Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın davetine icabetle zirveye katılacak. Cumhurbaşkanı'mızın Zirve'de hitapta bulunmaları, ayrıca katılımcı ülkelerin liderleriyle de istişareler gerçekleştirmesi planlanmaktadır" ifalerine yer verdi. Mısır Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada da, Sisi ve Trump'ın eş başkanlığında ve 20'den fazla ülkeden liderlerin katılımıyla zirvenin gerçekleşeceği duyuruldu. Zirvenin, Gazze'deki savaşı sona erdirmeyi, bölgesel istikrar için yeni bir sayfa açmayı amaçladığı vurgulandı.

BATI'DAN YOĞUN KATILIM

Trump, Gazze'de ateşkesin ilk aşaması için anlaşmaya varılmasının ardından bugün önce İsrail'e ve ardından Mısır'a gitmeyi planlıyor. ABD basını, zirveye Türkiye, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Katar, BAE, Ürdün, Suudi Arabistan, Pakistan, İspanya, Hindistan, Kanada ve Endonezya dahil pek çok ülkenin davet edildiğini bildirdi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Almanya Başbakanı Friederich Merz ve Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa toplantıya katılacaklarını açıkladı. Netanyahu'nun davetli olmadığı zirveye Hamas da katılmayacağını bildirdi.

MISIR, ŞARM EŞ-ŞEYH BARIŞ ZİRVESİ'NE KATILACAK LİDERLERİN LİSTESİNİ AÇIKLADI

Mısır makamları, Şarm eş-Şeyh Barış Zirvesi'ne katılacak liderlerin listesini açıkladı.

Mısır resmi haber ajansı MENA'ya göre Şarm eş-Şeyh Barış Zirvesi'ne cumhurbaşkanı, kral ve emir düzeyinde şu isimler katılacak: Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı 2'nci Abdullah, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Christodoulides.

Almanya, Irak, İngiltere, İtalya, İspanya, Yunanistan, Ermenistan, Macaristan, Pakistan, Kanada, Norveç, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt'in zirveye başbakan düzeyinde katılım sağlaması bekleniyor.

Zirveye ayrıca, Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaidi, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ve Japonya'nın Kahire Büyükelçisi Fumio Iwai'nin de katılacağı açıklandı.

İNŞA SÜRECİNE TAM DESTEK

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, rehinelerin serbest bırakılması, insani yardımların girişinin güvence altına alınması ve Gazze'nin yeniden inşasının ele alınacağı zirveye ev sahipliği yapacaklarını aktardı.

Sisi ayrıca, Gazze'ye uluslararası güçlerin konuşlandırılması gerektiğine dikkat çekerek, ateşkes anlaşmasına Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) aracılığıyla uluslararası meşruiyet kazandırılmasının önemini ifade etti. Mısır lideri Sisi, "Gazze'nin erken toparlanması için adım atacağız" açıklamalarında bulundu.

YASIMIZI DA TUTACAĞIZ EVİMİZİ DE YAPACAĞIZ

Sürgündeki Gazzelilerin ateşkesin ardından evlerine dönüşü sürüyor. 2 yıl sonra topraklarına kavuşan Filistinliler, evlerinin yerini dahi bulamadıkları büyük bir yıkımla karşılaştı. Birçoğu, evlerinin yıkıntıları karşısında gözyaşlarına boğuldu. Saldırılarda 38 hastane ve 96 sağlık merkezi yıkıldı. silahların susmasıyla Şifa Hastanesi'nde hızla tadilat başladı. Gazze'deki enkazlarda son 24 saatte yapılan aramalarda 117 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Yakınlarının yasını tutan Gazzeliler, bir taraftan da evlerini yeniden inşa edeceklerini belirtti.

UMUTLARINI YİTİRMEDİLER

Evinin enkazında eşyalarını arayan Filistinli Suheyr el-Abesi, "Her şeye rağmen geri döndüğümüz için sevinçliyiz. Evimiz yıkıldı ama yeniden inşa edeceğiz" dedi. Muhammed el-Halebi de "Her şey Gazze ve Filistin için. Önemli olan çocuklarımızın iyi olması, evlerimizi yeniden inşa edeceğiz" diye konuştu.

YARDIM TIR'LARI SINIRDAN GEÇTİ

Gazze'de sağlanan ateşkesin ardından soykırım mağduru sivillere yönelik insani yardım çalışmaları hızlandı. Dün sabah İsrail'in, Gazze'in güneyindeki Kerem Ebu Salim sınır kapısını açmasıyla birlikte yardım taşıyan onlarca TIR Gazze'ye giriş yaptı.

Dün Gazze'ye 716 TIR yardımın girdiği öğrenildi. Bu arada AFAD'dan yapılan açıklamada, 7 Ekim 2023'ten bu yana toplam 101 bin 725 ton insani yardım malzemesinin sevk edildiği belirtilerek "Bugün de ülkemize ait 17 tır gıda, 3 tır battaniye yardımı ile ayrıca ülkemize ait çadırların geçiş yapması planlanmaktadır" bilgisi paylaşıldı.