23°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6666
  • 6,2183
  • 275.043
  • 102477
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Mısır’da tutuklanan öğrenci Berdan Türkmen’in babası: Oğlum stajı için oradaydı

Berdan Türkmen'in babası, oğlunun Kahire'de bir mühendislik stajında olduğunu ve politik birisi olmadığını vurguladı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Mısır’da geçtiğimiz cuma günü Tahrir Meydanı’nda toplanan ve çoğu gençlerden oluşan grup “Özgürlük, Adalet; Yeter Artık Sisi!” sloganları eşliğinde Sisi yönetiminin istifasını istedi. Mısır yönetimi ise Tahrir Meydanı’nda toplanan gruba çok sayıda keyfi gözaltı ve tutuklamalar gerçekleştirdi.
 
Mısır’da tutuklanan öğrenci Berdan Türkmen’in babası Yılmaz Türkmen aksam.com.tr’den Ezgi Aşık’a konuştu. Türkmen, oğlunun Mısır’a mühendislik stajı için gittiği belirtti.
 
“OĞLUM MÜHENDİSLİK STAJI İÇİN MISIR’DAYDI”
 
Berdan Türkmen’in babası Yılmaz Türkmen, oğlunun Mısır’a mühendislik stajı için gittiği belirterek, “Oğlum Mısır’a orada staj yaparsam Ortadoğu’da iş bulma imkânım artar diye gitti. Mısır’a yaptığı stajla okul bittikten sonra iş imkânı artar diye oradaydı. 26 Ağustos’ta gitmişti, 28 Eylül’de ülkesine geri dönecekti, bu cumartesi dönecekti.” dedi.
 
“TÜRK PASAPORTU VAR DİYE OĞLUMU ALDILAR”
 
Oğlunun tutuklanmasıyla ilgili bilgi almadığını sözlerine ekleyen baba Yılmaz Türkmen, “Bana gelen bilgilere göre, arkadaşlarıyla kaldıkları otel, Tahrir meydanına yakın bir yermiş.  Yemek yemek için dışarı çıkmışlar, bir lokantanın önünde almışlar. Kargaşa anında olaylar olmuş, Berdan ile beraber diğer öğrencilerin pasaportuna bakmışlar sadece Berdan’ın pasaportu Türk diye onu almışlar.“ şeklinde konuştu.

Akşener´den şaşırtan açıklama: HDP ile CHP arasında ilişki var mı bilmiyorum

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Çanakkale'de korkutan deprem

Çanakkale'de korkutan deprem

İstanbul Avcılar'da caminin minaresi yıkıldı

İstanbul Avcılar'da caminin minaresi yıkıldı

Türk Kızılay Başkanı Kınık'tan uyarı: Hasarlı binaları terk edin

Türk Kızılay Başkanı Kınık'tan uyarı: Hasarlı binaları terk edin

Somali'de Türkiye Maarif Vakfı'na bombalı saldırı

Somali'de Türkiye Maarif Vakfı'na bombalı saldırı

AFAD açıkladı! İşte depremin bilançosu....

AFAD açıkladı! İşte depremin bilançosu....

İstanbul'da okullar tatil edildi

İstanbul'da okullar tatil edildi

Ruhani kürsüye çıkınca salonu terk etti

Ruhani kürsüye çıkınca salonu terk etti

Başkan Erdoğan, Putin ve Ruhani'ye ikram etmişti: Rekora koşuyor

Başkan Erdoğan, Putin ve Ruhani'ye ikram etmişti: Rekora koşuyor
 

POPÜLER HABERLER

Su aygırına jöle yediren çifte tepki çekti!

Su aygırına jöle yediren çifte tepki çekti!

Araç sahibi olmak isteyenlere müjde! Taşıt kredisi faiz oranlarında indirim

Araç sahibi olmak isteyenlere müjde! Taşıt kredisi faiz oranlarında indirim

Kimse 'dur' diyemiyor... Ormanı kuruttular!

Kimse 'dur' diyemiyor... Ormanı kuruttular!

Diriliş'in yapımcısından yeni proje! 'Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı' yakında vizyonda

Diriliş'in yapımcısından yeni proje! 'Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı' yakında vizyonda

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA