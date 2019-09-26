Mısır’da geçtiğimiz cuma günü Tahrir Meydanı’nda toplanan ve çoğu gençlerden oluşan grup “Özgürlük, Adalet; Yeter Artık Sisi!” sloganları eşliğinde Sisi yönetiminin istifasını istedi. Mısır yönetimi ise Tahrir Meydanı’nda toplanan gruba çok sayıda keyfi gözaltı ve tutuklamalar gerçekleştirdi.

Mısır’da tutuklanan öğrenci Berdan Türkmen’in babası Yılmaz Türkmen aksam.com.tr’den Ezgi Aşık’a konuştu. Türkmen, oğlunun Mısır’a mühendislik stajı için gittiği belirtti.

“OĞLUM MÜHENDİSLİK STAJI İÇİN MISIR’DAYDI”

Berdan Türkmen’in babası Yılmaz Türkmen, oğlunun Mısır’a mühendislik stajı için gittiği belirterek, “Oğlum Mısır’a orada staj yaparsam Ortadoğu’da iş bulma imkânım artar diye gitti. Mısır’a yaptığı stajla okul bittikten sonra iş imkânı artar diye oradaydı. 26 Ağustos’ta gitmişti, 28 Eylül’de ülkesine geri dönecekti, bu cumartesi dönecekti.” dedi.

“TÜRK PASAPORTU VAR DİYE OĞLUMU ALDILAR”

Oğlunun tutuklanmasıyla ilgili bilgi almadığını sözlerine ekleyen baba Yılmaz Türkmen, “Bana gelen bilgilere göre, arkadaşlarıyla kaldıkları otel, Tahrir meydanına yakın bir yermiş. Yemek yemek için dışarı çıkmışlar, bir lokantanın önünde almışlar. Kargaşa anında olaylar olmuş, Berdan ile beraber diğer öğrencilerin pasaportuna bakmışlar sadece Berdan’ın pasaportu Türk diye onu almışlar.“ şeklinde konuştu.