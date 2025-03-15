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Mısır'ın Ankara Büyükelçiliği önünde 'Refah' protestosu

Refah Sınır Kapısı'nın kapalı tutulması, Mısır'ın Ankara Büyükelçiliği önünde protesto edildi.

AA15 Mart 2025 Cumartesi 15:55 - Güncelleme:
Mısır'ın Ankara Büyükelçiliği önünde 'Refah' protestosu
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Ankara Filistin Dayanışma Platformu (ANFİDAP) üyeleri, Refah Sınır Kapısı'nın açılmamasına tepki göstermek amacıyla Mısır'ın Ankara Büyükelçiliği önünde protesto düzenledi.

Büyükelçilik önünde "Kapılar açılsın, yardımlar ulaşsın", "Gazze'de insani kriz sona erdirilsin" yazılı pankart ve Filistin bayrakları taşıyan platform üyeleri, İsrail karşıtı sloganlar attı.

Platform adına açıklama yapan, Ramazan Tunç, Gazze'ye insani yardımların ulaşması için Refah Sınır Kapısı'nın açılması çağrısında bulundu.

Tunç, kapının kapalı tutulmasının, Gazze halkını açlığa ve ölüme mahkum etmek anlamına geldiğini belirtti.

Mısır'ın, Gazze'deki ateşkesin garantör devletlerinden biri olduğunu hatırlatan Tunç, şunları kaydetti:

"Eğer gerçekten garantörseniz, Refah Sınır Kapısı'nı açın. Eğer bu garantörlük sadece kağıt üzerinde kaldıysa, Mısır yönetimi tarihe zulme ortak olan bir yönetim olarak geçecektir. Mısır'a açık çağrımızdır, Refah Sınır Kapısı derhal ve süresiz olarak açılmalıdır. İnsani yardımların Gazze'ye engelsiz ve kesintisiz girişi sağlanmalıdır. Hasta ve yaralıların tahliyesi güvence altına alınmalıdır. Bu kapının kapalı tutulması, bir halkı ölüme terk etmektir. Mısır, İsrail kadar suçludur."

  • Refah Sınır Kapısı
  • Mısır Protesto
  • Ankara Büyükelçiliği

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