Mısıroğlu'na son görev

TARİHE VE ADANMIŞ BİR ÖMÜR

Kadir Mısıroğlu, 24 Ocak 1933 tarihinde Trabzon’da dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Akçaabat’ta tamamladıktan sonra lise öğrenimini Trabzon’da tamamladı. 1954’te İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde eğitime başladı. 1964 yılında ilk eseri “Lozan Zafer mi Hezimet mi?” kitabının ilk cildini yayınladı. Aynı sene Sebil Yayınevi’ni kurdu. 1970 senesinde genişletilmiş ikinci kitabı toplattırıldı. Hakkında dava açılan Mısıroğlu, genel af sayesinde ceza almadı.

BİRÇOK DAVA AÇILDI

1970’de Millî Türk Talebe Birliği’nde Harf Devrimi ile alakalı verdiği bir konferansı dava bahane edilerek, hakkında Eskişehir Örfi İdare Mahkemesi’nce mahkûmiyet kararı verildi. Daha sonra 1976 yılının başından itibaren Sebil dergisini çıkarmaya başladı. Bu dergideki birtakım yazılarından dolayı kısa bir müddet sonra hakkında sayısız dava açıldı. 1977 Türkiye Genel Seçimlerinde Milli Selamet Partisi’nden Trabzon milletvekili adayı oldu. Listede ikinci sıraya konan Mısıroğlu, milletvekili seçilemedi. 1978 senesinde MSP Genel İdare Kurulu’na seçildi.

GURBETTE 11 YIL

12 Eylül darbesi ile MSP Genel İdare Kurulu hakkında tutuklama kararı verilince yurt dışına gitmek zorunda kaldı. Mısıroğlu, Türkiye’den ayrıldıktan sonra ailesini de Almanya’ya getirtti. 1983 başlarında Türkiye’ye dönmeye davet edilen Mısıroğlu, bu davetlere uymadığı için vatandaşlıktan çıkarıldı. Bu sebeple Birleşik Krallık’tan siyasi iltica hakkı istedi. Ailesiyle Londra’da yaşarken geçimini sağlayacak bir iş kuramadığından bir buçuk yıl sonra mecburen Almanya’ya döndü. 11 yıllık yurt dışı hayatından sonra 1991 senesinde Türkiye’ye geri döndü.