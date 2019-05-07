Mısıroğlu'na son görev
Tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeni ile 86 yaşında hayatını kaybeden Tarihçi-Yazar Kadir Mısıroğlu, dün dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.
İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle 86 yaşında hayatını kaybeden Tarihçi-Yazar Kadir Mısıroğlu, dün son yolculuğuna uğurlandı. Mısıroğlu, Büyük Çamlıca Camii’nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Üsküdar’daki Nasuh Mehmet Efendi Camisi’nin haziresine defnedildi.
TEKBİRLERLE UĞURLANDI
Cenaze törenine TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı ve Nurettin Canikli, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç ile sevenleri katıldı. Mısıroğlu’nun oğlu Abdullah Sünusi Mısıroğlu ile aile üyeleri, burada taziyeleri kabul etti. Kadir Mısıroğlu’nun cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Üsküdar’daki Nasuh Mehmet Efendi Camisi haziresine defnedildi. Bu arada, Büyük Çamlıca Camisi’nin iç ve dış avlusu tamamen doldu. Cenazeye katılan bazı vatandaşlar teşrik tekbiri getirdi. Bazı vatandaşların Türk bayrağıyla Osmanlı bayrağı ve Osmanlı devlet armasının yer aldığı flamalar açtığı görüldü.
Mısıroğlu’nun oğlu Abdullah Sünusi Mısıroğlu taziyeleri kabul etti.
TARİHE VE ADANMIŞ BİR ÖMÜR
Kadir Mısıroğlu, 24 Ocak 1933 tarihinde Trabzon’da dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Akçaabat’ta tamamladıktan sonra lise öğrenimini Trabzon’da tamamladı. 1954’te İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde eğitime başladı. 1964 yılında ilk eseri “Lozan Zafer mi Hezimet mi?” kitabının ilk cildini yayınladı. Aynı sene Sebil Yayınevi’ni kurdu. 1970 senesinde genişletilmiş ikinci kitabı toplattırıldı. Hakkında dava açılan Mısıroğlu, genel af sayesinde ceza almadı.
BİRÇOK DAVA AÇILDI
1970’de Millî Türk Talebe Birliği’nde Harf Devrimi ile alakalı verdiği bir konferansı dava bahane edilerek, hakkında Eskişehir Örfi İdare Mahkemesi’nce mahkûmiyet kararı verildi. Daha sonra 1976 yılının başından itibaren Sebil dergisini çıkarmaya başladı. Bu dergideki birtakım yazılarından dolayı kısa bir müddet sonra hakkında sayısız dava açıldı. 1977 Türkiye Genel Seçimlerinde Milli Selamet Partisi’nden Trabzon milletvekili adayı oldu. Listede ikinci sıraya konan Mısıroğlu, milletvekili seçilemedi. 1978 senesinde MSP Genel İdare Kurulu’na seçildi.
GURBETTE 11 YIL
12 Eylül darbesi ile MSP Genel İdare Kurulu hakkında tutuklama kararı verilince yurt dışına gitmek zorunda kaldı. Mısıroğlu, Türkiye’den ayrıldıktan sonra ailesini de Almanya’ya getirtti. 1983 başlarında Türkiye’ye dönmeye davet edilen Mısıroğlu, bu davetlere uymadığı için vatandaşlıktan çıkarıldı. Bu sebeple Birleşik Krallık’tan siyasi iltica hakkı istedi. Ailesiyle Londra’da yaşarken geçimini sağlayacak bir iş kuramadığından bir buçuk yıl sonra mecburen Almanya’ya döndü. 11 yıllık yurt dışı hayatından sonra 1991 senesinde Türkiye’ye geri döndü.
Başkan Erdoğan’dan başsağlığı mesajı
Başkan Erdoğan, Mısıroğlu’nun vefatı dolayısıyla twitter hesabından taziye mesajı yayımladı. Erdoğan, mesajında “Ülkemizin önemli tarihçi yazarlarından biri olan Kadir Mısıroğlu’nun vefatını teessürle öğrendim. Sayın Mısıroğlu’na Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.” ifadesini kullandı.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Bazı fikirleri büyük tartışmalara yol açmakla birlikte Türkiye’nin yetiştirdiği önemli tarihçi ve yazarlardan olan Kadir Mısıroğlu’nun vefatını teessürle öğrendim. Otuz yılı aşkın süredir tanıdığım Kadir Mısıroğlu’na rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Tarihçi yazar Kadir Mısıroğlu’na Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Değerli tarihçi ve yazar Kadir Mısıroğlu’na Allah’tan rahmet, ailesine ve bütün sevenlerine başsağlığı diliyorum.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Ülkemizin yetiştirdiği önemli tarihçilerden, güzel insan, baba dostu Kadir Mısıroğlu Hakk’ın rahmetine kavuştu. Rabbim mekanını cennet, yakınlarına sabrı cemil ihsan eylesin. Tüm sevenlerinin başı sağ olsun.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Dâr-ı bekâya irtihal eyleyen Kadir Mısıroğlu’na Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum.
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