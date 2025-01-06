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MİT'ten Hakurk'ta nokta operasyon! 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK mensubu 'Mitra Mani' kod adlı Zeynep Aslan ve 'Ekin Dilda' kod adlı Zeliha Mahçup'u Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta etkisiz hale getirdi.

AA6 Ocak 2025 Pazartesi 10:01 - Güncelleme:
MİT'ten Hakurk'ta nokta operasyon! 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT, terör örgütünün silahlı kadın örgütlenmesi içerisinde faaliyet gösteren teröristler Aslan ve Mahçup'un, Türkiye'deki stratejik hedeflere yönelik saldırı gerçekleştirmek üzere eğitim aldıkları bilgisine ulaştı.

Türkiye'ye geçmek için hazırlık yaptıkları belirlenen teröristleri adım adım takip eden MİT, Aslan ve Mahçup'u Hakurk'ta düzenledikleri operasyonla etkisiz hale getirdi.

İki teröristin terör örgütünün kırsal kadrosuna 2015'te katıldığı belirtildi.

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