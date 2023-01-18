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MİT Başkanı Fidan Abdulhamid Dibeybe ile görüştü

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ve Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ile Libya'nın başkenti Trablus'ta bir araya geldi.

AA18 Ocak 2023 Çarşamba 00:07 - Güncelleme:
MİT Başkanı Fidan Abdulhamid Dibeybe ile görüştü
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Libya Başbakanlığının resmi Facebook sayfası Hukumetina'dan yapılan açıklamada, Dibeybe'nin Fidan ile son gelişmeleri değerlendirdiği belirtildi.

Açıklamada, "Başbakan Abdulhamid Dibeybe, Türk Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan'ı Başbakanlık'ta kabul etti. Görüşmede bölgesel ve uluslararası ortak dosyalar ele alındı." ifadelerine yer verildi.

Görüşmede Libya Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş, Devlet Bakanı Adil Cuma ile İletişim ve Siyasi İşler Bakanı Velid el-Lafi'nin de hazır bulunduğu kaydedildi.

- FİDAN-MENFİ GÖRÜŞMESİ

MİT Başkanı Fidan Trablus'ta Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ile de görüştü.

Başkanlık Konseyi Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, görüşmede Libya İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hüseyin el-Aib ve Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Kenan Yılmaz'ın da hazır bulunduğu aktarıldı. Açıklamada görüşmenin içeriğine dair detay verilmedi.

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns 13 Ocak'ta Libya'nın başkenti Trablus'u ziyaret ederek Başbakan Dibeybe ile bir araya gelmişti.

  • Milli İstihbarat Teşkilatı
  • Hakan Fidan
  • Abdulhamid Dibeybe

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