MİT Başkanı Fidan: Ekonomik ve siber tehditlere karşı bilinç ve hazırlıklı olmalıyız Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan, 'Bölgesel Güvenlik Değerlendirmesi' konulu konferans vermek üzere YÖK'te akademisyenlerle bir araya geldi. Fidan, 'Ekonomik ve siber tehditlere karşı bilinç ve hazırlıklı olmalıyız' dedi.