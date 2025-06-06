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MİT Başkanı Kalın'dan bayram mesajı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, yayımladığı mesajla Kurban Bayramı'nı kutladı.

AA6 Haziran 2025 Cuma 08:46 - Güncelleme:
MİT Başkanı Kalın'dan bayram mesajı
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Bayramların, birliğin, kardeşliğin ve muhabbetin pekiştiği, gönüllerin buluştuğu müstesna zamanlar olduğunu belirten Kalın, Kurban Bayramı'nın da paylaşmanın, fedakarlığın ve yakınlaşmanın en derin sembollerinden olduğunu ifade etti.

Kalın, paylaşımında şunları kaydetti:

"Mazlumların sesine kulak vermek, komşumuzu gözetmek ve ihtiyaç sahiplerini unutmamak, bu bayramın ruhuna en çok yakışan davranıştır. Milli İstihbarat Teşkilatı olarak milletimizin huzuru, devletimizin bekası ve vatanımızın güvenliği için gece gündüz demeden azimle çalışıyoruz. Bu mübarek günlerin ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine sağlık, huzur ve hayırlar getirmesini diliyor, aziz milletimizin Kurban Bayramı'nı en içten duygularımla tebrik ediyorum."

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