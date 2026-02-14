İSTANBUL 16°C / 12°C
MİT Başkanı Kalın, Almanya'da düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı'na katıldı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Almanya'da düzenlenen 62. Münih Güvenlik Konferansı'na (MSC) katıldı.

MİT Başkanı Kalın, Almanya'da düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı'na katıldı
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre MSC'ye katılan Kalın, konferansta, ikili ve bölgesel konular, İran, Gazze, Suriye, Kuzey Afrika, istihbarat diplomasisi, terörle mücadele, yasa dışı göç, siber güvenlik konularında yabancı muhataplarıyla görüşmeler gerçekleştirdi.

62. MÜNİH GÜVENLİK KONFERANSI

Savunma ve dış politika alanında dünyanın önde gelen platformlarından 62. Münih Güvenlik Konferansı ikinci gününde Münih'te devam ediyor.

Konferansa katılan liderler ve üst düzey yetkililer, oturumlara katılıyor.

Güvenlik ve küresel gelişmelerin ele alındığı konferans yarın sona erecek.

