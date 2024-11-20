Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, sunumda, MİT'in organize suçlar, siber casusluk, istihbarata karşı koyma (İKK), bölgesel çatışmalar, küresel tehditler gibi birçok çalışma alanına sahip olduğu, milli güvenliğin korunması için çalışma konuları üzerine yoğun bir mesai harcandığı belirtildi.

MİT'ten siber suç ağına operasyon

Terör örgütleri FETÖ, PKK/KCK ve DEAŞ ile sürdürülen mücadele üzerine bilgilerin paylaşıldığı sunumda, MİT'in terör örgütlerine karşı izlediği mücadele stratejisi anlatıldı.

MİT'ten Orta Doğu'da nokta operasyon! Gri kategorideki terörist yakalandı

MİT'in, Türkiye'nin Suriye ve Irak sınırında terör koridoru oluşturulmasına engel olmak için yürüttüğü çalışmalara yer verilen sunumda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, terörü yerinde bitirme stratejisi çerçevesinde tüm imkan ve kabiliyetlerle çalışmaların sürdürüleceği ifade edildi.

MİT ve Emniyet'ten PKK'ya ortak operasyon! Terörist Serdar Tunagür yakalandı