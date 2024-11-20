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MİT Başkanı Kalın, CHP Genel Başkanı Özel ve heyetine sunum yaptı: Terör koridoruna engel olmak için yürütülen çalışmalara değinildi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yaptığı sunumda, terör örgütleri FETÖ, PKK/KCK ve DEAŞ ile sürdürülen mücadele ile MİT'in bu mücadelede izlediği strateji anlatıldı.

AA20 Kasım 2024 Çarşamba 19:25 - Güncelleme:
MİT Başkanı Kalın, CHP Genel Başkanı Özel ve heyetine sunum yaptı: Terör koridoruna engel olmak için yürütülen çalışmalara değinildi
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Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, sunumda, MİT'in organize suçlar, siber casusluk, istihbarata karşı koyma (İKK), bölgesel çatışmalar, küresel tehditler gibi birçok çalışma alanına sahip olduğu, milli güvenliğin korunması için çalışma konuları üzerine yoğun bir mesai harcandığı belirtildi.

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TERÖR ÖRGÜTLERİNE KARŞI İZLENEN STRATEJİ ANLATILDI

Terör örgütleri FETÖ, PKK/KCK ve DEAŞ ile sürdürülen mücadele üzerine bilgilerin paylaşıldığı sunumda, MİT'in terör örgütlerine karşı izlediği mücadele stratejisi anlatıldı.

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TÜM İMKAN VE KABİLİYETLERLE ÇALIŞMALARIN SÜRDÜRÜLECEĞİ İFADE EDİLDİ

MİT'in, Türkiye'nin Suriye ve Irak sınırında terör koridoru oluşturulmasına engel olmak için yürüttüğü çalışmalara yer verilen sunumda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, terörü yerinde bitirme stratejisi çerçevesinde tüm imkan ve kabiliyetlerle çalışmaların sürdürüleceği ifade edildi.

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