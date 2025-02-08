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MİT Başkanı Kalın, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ahmadiyan ile görüştü

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, İran'da Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Ekber Ahmadiyan ile bir araya geldi.

IHA8 Şubat 2025 Cumartesi 17:59 - Güncelleme:
MİT Başkanı Kalın, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ahmadiyan ile görüştü
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın temaslarda bulunmak üzere İran'a geldi.

Kalın, başkent Tahran'da İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Ekber Ahmadiyan ile bir araya geldi.

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER ELE ALINDI

İran'ın yarı resmi Tasnim Haber Ajansı'na göre, görüşmede ikili ilişkiler, bölgesel gelişmeler ve Suriye'deki son durum ele alındı. Taraflar, Türkiye ve İran arasındaki ilişkilerin yakın ve kardeşçe olduğunu vurgulayarak, birçok konuda ortak bakış açısına sahip olduklarını belirtti.

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