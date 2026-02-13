İSTANBUL 16°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Şubat 2026 Cuma / 26 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,7455
  • EURO
    51,888
  • ALTIN
    6998.12
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • MİT Başkanı Kalın Trablus'ta: Muhammed el-Menfi ile görüştü
Güncel

MİT Başkanı Kalın Trablus'ta: Muhammed el-Menfi ile görüştü

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Trablus'ta Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ile bir araya geldi.

AA13 Şubat 2026 Cuma 11:43 - Güncelleme:
MİT Başkanı Kalın Trablus'ta: Muhammed el-Menfi ile görüştü
ABONE OL

Başkanlık Konseyinden yapılan açıklamada, görüşmede Kalın'ın Menfi'ye Cuhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ilettiği belirtildi.

Türkiye-Libya ilişkilerinin yanı sıra yerel ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı görüşmede, tarafların, Libya'nın istikrarının bölge güvenliği için temel bir unsur olduğunu ve bunun desteklenmesi için Türkiye ve Libya arasındaki istişarelerin devam etmesinin önemini vurguladığı kaydedildi.

Kalın'ın iki ülke arasında devam eden koordinasyon çerçevesinde, Libya askeri heyetinin 23 Aralık 2025'te Ankara'da düşen uçağı ile ilgili son gelişmeler hakkında bilgi verdiği aktarıldı.

ÖNERİLEN VİDEO

NATO'dan Türk F-16 paylaşımı: Romanya hava sahasında bir kaplan

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.