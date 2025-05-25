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MİT Başkanı Kalın: Türkiye tarihin akışını şekillendiriyor

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Türkiye'nin 40 yıldır süren terör sorununun sonuna gelindiğinin altını çizerek, 'Terörsüz Türkiye' sürecinin Türkiye'nin büyük bir prangadan daha kurtulma hamlesi olduğunu belirtti.

AA25 Mayıs 2025 Pazar 20:25 - Güncelleme:
MİT Başkanı Kalın: Türkiye tarihin akışını şekillendiriyor
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İbrahim Kalın, İbn Haldun Üniversitesince (İHÜ) bu yıl üçüncüsü düzenlenen ve "Geliştiren Kültür ve İklim" temasını konu alan İbn Haldun Akademi'nin son dersini verdi.

Kapanış dersi dolayısıyla Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen öğrenci ve mezunlarla buluşan Kalın, "Terörsüz Türkiye" sürecindeki ilerlemeye vurgu yaptı.

Kalın, Türkiye'nin 40 yıldır süren terör sorununun sonuna gelindiğinin altını çizerek, "Terörsüz Türkiye" sürecinin Türkiye'nin bir büyük prangadan daha kurtulma hamlesi olduğunu söyledi.

"Terörsüz Türkiye" süreciyle Türkiye'nin çok daha ileri bir noktaya taşınacağını ve "Terörsüz Türkiye" hedefine adım adım yaklaşıldığını belirten Kalın, "Bugün özgüvenle dünyaya açılırken çok yönlü kimliğimizi hatırlamamız gerekiyor. Nasıl yerli ve milli olmak kendimizi dünyaya kapatmak anlamına gelmiyorsa, dünyaya açılmak demek de kendi özümüzden, köklerimizden, kaynağımızdan vazgeçmek anlamına gelmiyor." ifadelerini kullandı.

"ARTIK TARİHİN AKIŞINI SUYUN KENARINDA İZLEYEN DEĞİL, O AKIŞI ŞEKİLLENDİREN BİR TÜRKİYE VAR"

MİT Başkanı Kalın, yerli ve milli olma vurgusunun, Türkiye'nin kendi ayaklarının üzerinde durabilmesi için son yıllarda yaptığı en önemli hamlelerden biri olduğunu belirtti.

Türkiye'nin bulunduğu konjonktür gereği dış politikada etkin olduğunu aktaran Kalın, Türkiye'nin de yer aldığı bölgede yaşanan gelişmelere dikkati çekti.

Kalın, Türkiye'nin ayaklarını sağlam bir zeminde sabitleyip içe kapanmadan, iç dinamizmini kaybetmeden, dünyanın gerçekliğini ve değişimini yakalayabilmesi durumunda geleceğinin çok parlak olduğunu dile getirdi.

Bu değişimin, toplumun, zihnin, bireylerin, aydınların, sanatçıların, kanaat önderlerinin katılımı ve katkısıyla bir sonraki aşamaya geçeceğini kaydeden Kalın, "Artık tarihin akışını suyun kenarında izleyen değil, o akışı şekillendiren bir Türkiye var." dedi.

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