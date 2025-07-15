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MİT Başkanı Kalın'dan 15 Temmuz mesajı: FETÖ'nün hain yüzünü bir kez daha gördük

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, 155 temmuz gecesi tüm dünyanın, halkın kahramanlığını ve FETÖ mensuplarının hain yüzünü bir kez daha gördüğüne dikkati çekerek 'Yaşadığımız bu acı tecrübeyi unutmamak, unutturmamak ve nesilden nesile aktarmak görevimizdir. Nitekim, hafıza olmadan muhafaza olmaz. Milletimiz, cesareti, dik duruşu, dayanışma ruhu, birliği ve kararlılığı ile ülkemizi hedef alabilecek her türlü hainliğin üstesinden gelebilecek kudrete sahiptir.' ifadelerini kullandı.

AA15 Temmuz 2025 Salı 12:32 - Güncelleme:
MİT Başkanı Kalın'dan 15 Temmuz mesajı: FETÖ'nün hain yüzünü bir kez daha gördük
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MİT Başkanı İbrahim Kalın, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Kalın, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, 9 yıl önce Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensupları tarafından gerçekleştirilen, devletin bekasını ve milli birliğini tehdit eden 15 Temmuz başarısız darbe girişiminin tarihin önemli dönüm noktalarından biri olduğunu belirtti.

Milli iradeyi, demokrasi dışı yöntemlerle zapturapt altına almaya çalışan hain girişim karşısında, milletin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bir araya gelerek darbe teşebbüsünü engellediğini anımsatan Kalın, "Benim irademe kimse karşı koyamaz" diyerek sesini en güçlü şekilde duyuran halkın adeta bir destan yazdığını, canı pahasına milli iradeye ve demokrasiye sahip çıktığını vurguladı.

MİT Başkanı Kalın, o gece tüm dünyanın, halkın kahramanlığını ve FETÖ mensuplarının hain yüzünü bir kez daha gördüğüne dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Yaşadığımız bu acı tecrübeyi unutmamak, unutturmamak ve nesilden nesile aktarmak görevimizdir. Nitekim, hafıza olmadan muhafaza olmaz. Milletimiz, cesareti, dik duruşu, dayanışma ruhu, birliği ve kararlılığı ile ülkemizi hedef alabilecek her türlü hainliğin üstesinden gelebilecek kudrete sahiptir. Teşkilatımız da bu kudretin beraberinde getirdiği sorumluluk ve görev bilinciyle hain darbe girişimi öncesinde ve sonrasında örgüte karşı kararlı mücadelesini sürdürmüştür. Bu mücadele bundan sonra da ayni azim ve kararlılıkla devam edecektir. Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda, milli birlik ve dayanışmamızın sembolü olan 15 Temmuz ruhunu her daim muhafaza ederek Terörsüz Türkiye hedefiyle vatan için her an her yerde çalışmayı sürdüreceğiz."

Kalın, 15 Temmuz'un 9'uncu yılında şehitleri rahmet ve minnetle yad etti, gazilere şükranlarını sundu.

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