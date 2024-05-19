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MİT Başkanı Kalın'dan 19 Mayıs mesajı: Bir milletin yeniden dirilişinin adıdır

Milli İstihbarat Başkanı Büyükelçi Prof. Dr. İbrahim Kalın, “Milletimizin istiklal ve istikbal mücadelesindeki mihenk taşlardan biri olan 19 Mayıs Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ayak basarak başlattığı kurtuluş hareketinin ve bir milletin yeniden dirilişinin adıdır” dedi.

IHA19 Mayıs 2024 Pazar 13:48 - Güncelleme:
MİT Başkanı Kalın'dan 19 Mayıs mesajı: Bir milletin yeniden dirilişinin adıdır
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Milli İstihbarat Başkanı Büyükelçi Prof. Dr. İbrahim Kalın, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Kalın mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Milletimizin istiklal ve istikbal mücadelesindeki mihenk taşlardan biri olan 19 Mayıs Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ayak basarak başlattığı kurtuluş hareketinin ve bir milletin yeniden dirilişinin adıdır. Aziz gençler, sizler bu toprakların geleceği, umudun ve yeniliğin taşıyıcılarınız. Bu kutlu yürüyüşte, ülkemizin geleceğine yön verecek siz değerli gençlerimizin daima yanında olacağımızın bilmenizi isterim. Her biriniz, bu kıymetli toprakların geleceğini şekillendirecek akla, inanca ve güce sahipsiniz. Milli mücadele ruh her daim dimdik ayaktadır ve bu ruh vatan için her an her yerde sonsuza dek yaşamaya devam edecektir. Bu vesileyle 19 Mayıs Atatürk' Anma, Gençlik ve Spor Bayramınız yürekten tebrik eder, hepinize sağlık, başarı ve huzur dolu bir ömür temenni ederim."

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