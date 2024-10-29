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MİT Başkanı Kalın'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı

Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı yayımladığı mesajla kutladı.

IHA29 Ekim 2024 Salı 10:00 - Güncelleme:
MİT Başkanı Kalın'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
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MİT Başkanı Kalın, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle yazılı bir mesaj yayımladı. Kalın mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhuriyetimizin kuruluşunun 101. yıl dönümünü kutladığımız bu manalı günde yüce milletimizin, büyük bir inanç ve kararlılıkla tarih sahnesinde yazdığı bu destanı, gururla ve minnetle anıyoruz

Bu kutsal vatan uğruna canlarını feda eden kahramanlarımızın mirası, bizlere birlik ve beraberlik içerisinde yılmadan daha aydınlık yarınlar için mesuliyetini hatırlatmaktadır. Milli İstihbarat Teşkilatı olarak 'Vatan için Her An Her Yerde' şiarıyla bu mirası omuzlarımızda taşıyor ve milletimizin desteğiyle müreffeh bir gelecek için durmadan çalışıyoruz.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı coşkuyla kutlarken, geçmişten aldığımız kudretle ülkemizi yarınlara en iyi şekilde taşıyacak olan gençlerimizle birlikte geleceğe umutla ve gururla yürüyoruz. Birlik ve beraberliğimizin kıymetini bir kez daha idrak ettiğimiz bu bayramda, Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları başta olmak üzere Cumhuriyetimizin temellerini atan fedakar ecdadımızı rahmetle anıyor ve Cumhuriyetimizin payidar olmasını temenni ediyorum."

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