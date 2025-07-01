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MİT Başkanı Kalın'dan Erbil'e kritik ziyaret! Terörsüz Türkiye ve İran-İsrail gerilimi masada

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Erbil'de önemli temaslarda bulundu. Kalın görüşmelerde, İran ve İsrail arasında yaşanan savaş sonrası bölgedeki son durum ve 'Terörsüz Türkiye' sürecini masaya yatırdı.

HABER MERKEZİ1 Temmuz 2025 Salı 20:57 - Güncelleme:
MİT Başkanı Kalın'dan Erbil'e kritik ziyaret! Terörsüz Türkiye ve İran-İsrail gerilimi masada
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MİT Başkanı Kalın, Erbil'de KDP Lideri Mesut Barzani, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani, IKBY Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani, IKBY İçişleri Bakanı Reber Ahmed ve IKBY Güvenlik Konseyi yetkilileri ile bir araya geldi.

Yapılan ikili görüşmelerde; İran ve İsrail arasında yaşanan savaş sonrası bölgedeki son durum, bölgesel barış ve istikrarın temini için atılacaklar adımlar ele alındı.

EN ÖNEMLİ GÜNDEM 'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' SÜRECİ

Görüşmelerde masadaki en önemli konulardan birisi de 'Terörsüz Türkiye' süreciydi. Bu kapsamda bütün bölgenin terörden arındırılması ve terörün bölge gündeminden çıkarılması amacıyla önümüzdeki dönemde atılacak adımlar görüşüldü.

Bununla birlikte yapılan görüşmelerde Türkmenlerin güvenliği ve siyasi süreçlerdeki rolü konusu da detaylarıyla ele alındı, Türkiye olarak, Irak Türkmenlerinin yanında olunduğu iletildi.

Ayrıca, önümüzdeki dönem merkezi Irak yönetimi ve IKBY makamları ile temasların artırılarak devam edeceğinin de altı çizildi.

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