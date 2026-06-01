1 Haziran 2026 Pazartesi / 16 ZilHicce 1447
  MİT Başkanı Kalın'dan Gazze diplomasisi: Hamas heyeti ile Ankara'da bir araya geldi
MİT Başkanı Kalın'dan Gazze diplomasisi: Hamas heyeti ile Ankara'da bir araya geldi

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş ve Hamas Siyasi Büro üyeleri ile Gazze Ateşkes Anlaşması'nın ikinci aşamasına ilişkin görüşme gerçekleştirdi.

HABER MERKEZİ1 Haziran 2026 Pazartesi 14:48 - Güncelleme:
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Ankara'da Hamas temsilcileri ile bir araya gelerek, anlaşmayla ilgili değerlendirmede bulundu.

Görüşmede, Hamas heyeti, ateşkes kurallarına uyduklarını belirterek, İsrail tarafının yaptığı ihlaller hakkında MİT Başkanı Kalın'a bilgi verdi.

İsrail ordusunun, Kurban Bayramı boyunca Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarılar görüşmenin başlıkları arasında yer alırken, garantör ülke Türkiye'nin, Gazze'de ateşkesin uygulanması yönündeki çalışmalarına değinildi.

Görüşmede, İsrail'in ihlallerinin önlenmesi için atılacak adımlar da değerlendirildi.

HAMAS HEYETİNDEN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Başta Kudüs olmak üzere, İsrail'in tüm bölgeyi hedefleyen işgal ve istikrarsızlaştırma politikalarına karşı durulması gerektiğinin altı çizilen görüşmede, hiçbir "oldubitti"ye izin verilmeyeceği vurgusu yapıldı.

Ateşkesin birinci aşamasına ilişkin İsrail'in yükümlülüklerini yerine getirmesinin sağlanması ve müzakere sürecinin ilerleyişine dair değerlendirmelerin yapıldığı görüşmede, Türkiye'nin Gazze'ye sağladığı insani yardımlar hakkında da bilgilendirme yapıldı, daha fazla yardım girişinin sağlanması için bölge ülkeleri ve uluslararası kuruluşlarla birlikte yürütülen çalışmalar ele alındı.

Hamas heyeti, Türkiye'nin Gazze'de barışın sağlanması için gösterdiği çabalar için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini iletirken, Türkiye'nin, Gazze'de kalıcı barışın sağlanması için çabalarını yoğunlaştırmaya devam edeceğinin altı çizildi.

