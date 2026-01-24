İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Ocak 2026 Cumartesi / 6 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,3725
  • EURO
    51,3279
  • ALTIN
    6945.51
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • MİT Başkanı Kalın'dan Gazze mesaisi: Hamas heyetinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
Güncel

MİT Başkanı Kalın'dan Gazze mesaisi: Hamas heyetinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın İstanbul'da Hamas Siyasi Bürosu Müzakere Heyeti Başkanı Halil Hayye ve beraberindeki Hamas heyeti ile bir araya geldi.

IHA24 Ocak 2026 Cumartesi 21:55 - Güncelleme:
MİT Başkanı Kalın'dan Gazze mesaisi: Hamas heyetinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
ABONE OL

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Siyasi Bürosu Müzakere Heyeti Başkanı Halil Hayye ve beraberindeki heyetile İstanbul'da bir araya geldi. Hamas heyeti, Türkiye'nin Gazze'de barışın sağlanmasına yönelik arabulucu ve garantörlüğü için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre yapılan görüşmede, ikinci aşamasına geçilen Gazze Barış Planı ele alındı. Görüşmede iki heyet de insani yardımların arttırılması, Refah Sınır Kapısı'nın iki taraflı açılması, NCAG (Gazze Ulusal İdare Komisyonu) göreve başlaması ve diğer konularda istişare içerisinde çalışmak üzere mutabık kalındı. Ayrıca Hamas heyeti, Türkiye'nin Gazze'de barışın sağlanması için bugüne kadarki arabulucu ve garantörlüğü ile Gazze Barış Planı'nın ikinci aşamasında Türkiye'nin belirginleşen rolü için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da teşekkürlerini iletti.

ÖNERİLEN VİDEO

Silivri'de korkunç kaza: Otobüs içi görüntülere ulaşıldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.