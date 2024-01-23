MİT Başkanı Kalın'dan Irak'a kritik ziyaret! Türkiye'nin mesajı iletildi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ve Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile bir araya geldi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre Kalın, Irak'a gerçekleştirdiği ziyarette Irak Cumhurbaşkanı Reşid ve Irak Başbakanı Şiya es-Sudani'nin yanı sıra Şii ve Sünni gruplar ve Türkmen temsilcilerle görüştü.

Görüşmelerde terörle mücadele, terör örgütü PKK tehdidi ve PKK ile mücadelede atılabilecek ortak adımlar, güvenlik işbirliği, DEAŞ ile mücadelede işbirliğinin sürdürülmesi konuları değerlendirildi.

Ayrıca güvenlik ve ekonomik işbirliği alanı olarak Kalkınma Yolu Projesi ile Gazze savaşı, savaşın Irak ve bölge ülkelerine yansımaları da görüşmelerde ele alındı.



MİT BAŞKANI KALIN, IRAK'TA NURİ MALİKİ İLE GÖRÜŞTÜ

MİT Başkanı İbrahim Kalın, Irak'ta Kanun Devleti Koalisyonu lideri Nuri Maliki ile görüştü.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Irak'ın başkenti Bağdat'ta gerçekleştirdiği ziyareti kapsamında Eski Irak Başbakanı ve Kanun Devleti Koalisyonu lideri Nuri Maliki ile bir araya geldi. Maliki'nin Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Filistin'deki gelişmelerin ele alındığı görüşmede Maliki, Bağdat ile Ankara arasındaki sorunların çözümü için diyaloğun benimsenmesinin öneminin vurguladığı bildirildi. Maliki, başta enerji ve imar alanı olmak üzere iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin geliştirilmesinin önemini vurguladı. Irak'ın komşu ülkeleriyle birlikte çalışarak ülkelerin egemenliklerine saygı duyularak sınır güvenliği konusunda mutabakata varıldığını belirten Maliki, güvenlik ve istikrarı bozacak tüm gruplarla mücadele edildiğini kaydetti.

Görüşmede, Filistin halkının gasp edilen meşru haklarının geri alınabilmesi ve İsrail'in işlediği cinayetlere son verilmesi için bölge ülkelerini Filistin halkına destek vermeye çağırdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileten Kalın ise Türkiye'nin Irak'ın güvenliği ve istikrarına destek verdiğini dile getirerek, özellikle güvenlik, ekonomi ve ulaştırma alanlarında iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiğini kaydetti.