25 Kasım 2025 Salı
  • MİT Başkanı Kalın'dan Kahire'de Gazze teması: İkinci aşama ve ihlaller masada
MİT Başkanı Kalın'dan Kahire'de Gazze teması: İkinci aşama ve ihlaller masada

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Âl Sani ve Mısır İstihbarat Başkanı Hasan Reşat ile Kahire'de Gazze'deki ateşkesin ikinci aşamaya geçirilmesi ve ihlallerin durdurulması için ortak adımları görüştü.

25 Kasım 2025 Salı 19:16
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre Kalın, Al Sani ve Reşat ile arabulucu ve garantör taraflar olarak Mısır'ın başkenti Kahire'de bir araya geldi.

Görüşmede, Gazze Şeridi'nde İsrail'in artan ihlallerine karşı ateşkes anlaşmasında ikinci aşamaya geçiş ve ABD ile işbirliği içerisinde ortak çabaların yoğunlaştırılması istişare edildi.

Görüşmede ayrıca ateşkesin devamlılığını sağlamak için her tür engelin bertaraf edilmesi ve ihlallerin önlenmesi noktasında, Sivil Askeri Koordinasyon Merkezi (CMCC) ile koordinasyon ve işbirliğini güçlendirmeye devam edilmesinde mutabık kalındı.

Kalın, temaslarında, Türkiye'nin her zaman olduğu gibi bundan sonra da tüm imkanlarıyla Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğinin altını çizdi.

