MİT Başkanı Kalın'dan Ramazan Bayramı mesajı

MİT Başkanı Kalın, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Rahmet ve mağfiret ayı Ramazan'ın ardından bayrama kavuşmanın sevincini yaşıyoruz. Kalplerin yumuşadığı, dostlukların pekiştiği ve kırgınlıkların giderildiği bugünlerin birlik ve beraberliğimizi güçlendirmesini diliyoruz. MİT olarak ülkemizin özgürlüğü, güveni ve istikrarı için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz. Her türlü zorluğu akıl, erdem, hikmet, irade ve sabırla kolay etmek için dur durak bilmeden çalışacağız. Ülkemize yönelik gizli açık, görünen görünmeyen her tür oyunu bozmak için imkan ve kabiliyetlerimizi daha da geliştirmeye ve güçlendirmeye çalışacağız. Bağımsız, egemen, güçlü ve müreffeh bir Türkiye için girdiğimiz yolda azim ve kararlılıkla yürümekten asla vazgeçmeyeceğiz. Dili, dini, milliyeti ne olursa olsun her zaman hakkın, haklının ve mazlumun yanında olmaya devam edeceğiz. Kötülüğü iyilikle, karanlığı aydınlıkla, çirkinliği güzellikle yenecek, bugünümüzü ve yarınımızı kadim ve evrensel değerlerimiz temelinde inşa etmeyi sürdüreceğiz. Ramazan Bayramınızı tebrik ediyor, ülkemize ve insanlığa sağlık, huzur ve bereket getirmesini niyaz ediyorum" dedi.