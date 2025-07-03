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MİT Başkanı Kalın'dan sınır hattına ziyaret: Hakkari'de güvenlik zirvesi

Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Hakkari'nin Yüksekova ve Çukurca ilçelerinde güvenlik temaslarında bulundu. Sınır güvenliği ve bölgesel gelişmeler masaya yatırıldı.

AA3 Temmuz 2025 Perşembe 18:36 - Güncelleme:
MİT Başkanı Kalın'dan sınır hattına ziyaret: Hakkari'de güvenlik zirvesi
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Hakkari ile Yüksekova ve Çukurca ilçelerini ziyaret etti.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT Başkanı Kalın, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Hakkari, Yüksekova ve Çukurca'ya gitti.

Kalın, Hakkari Valisi Ali Çelik, İkinci Ordu Komutanı Orgeneral Levent Ergün, diğer askeri ve mülki idare yetkilileriyle bir araya geldi.

Görüşmelerde, Irak, İran ve Suriye sınır hattının güvenliği, alınan önlemler, bu bölgelerdeki üs noktaları, bölgedeki son durum ve gelişmeler detaylı şekilde ele alındı.

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