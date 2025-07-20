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MİT Başkanı Kalın'dan siyasi partilere ''Terörsüz Türkiye'' ziyareti

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'ın TBMM'de grubu bulunan siyasi partilere 'Terörsüz Türkiye' çalışmalarıyla ilgili sürece ilişkin ziyaretlerde bulunması bekleniyor.

AA20 Temmuz 2025 Pazar 18:26 - Güncelleme:
MİT Başkanı Kalın'dan siyasi partilere ''Terörsüz Türkiye'' ziyareti
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"Terörsüz Türkiye" çalışmaları kapsamında TBMM'de kurulması planlanan komisyonla ilgili süreçte sona gelindi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, MİT Başkanı Kalın'ın, komisyon kurulmadan önce Meclis'te grubu bulunan siyasi partileri ziyaret etmesi bekleniyor.

Yarından itibaren başlaması beklenen ziyaretler kapsamında Kalın'ın, AK Parti, CHP, DEM Parti, MHP, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi'nin grup başkanları ve grup başkanvekilleriyle görüşmesi planlanıyor.

Görüşmelerde Kalın'ın, "Terörsüz Türkiye" çalışmalarını içeren süreçle ilgili bilgi vereceği öğrenildi.

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