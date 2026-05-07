7 Mayıs 2026 Perşembe / 21 Zilkade 1447
  • MİT destekli operasyon: FETÖ şüphelileri tek tek yakalandı
MİT destekli operasyon: FETÖ şüphelileri tek tek yakalandı

Malatya merkezli 16 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasında faaliyet yürüttükleri belirlenen 23 şüpheli gözaltına alındı.

IHA7 Mayıs 2026 Perşembe 00:11 - Güncelleme:
Edinilen bilgilere göre, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatıldı. MİT Başkanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen planlı çalışmalar kapsamında örgütün emniyet mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Malatya merkezli Adana, Ankara, Batman, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Konya, Mardin, Ordu, Osmaniye, Şanlıurfa ve Trabzon'da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 23 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

