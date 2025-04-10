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MİT enselemişti! Mossad ailesine rekor ceza

MİT tarafından çökertilen Mossad casusluk şebekesine ilişkin davada karar açıklandı. Türkiye'de ve Avrupa'da faaliyet gösteren casusluk şebekesine yönelik yapılan yargılamada elebaşı Ahmet Ersin Tumlucalı ve ailesine verilen ceza belli oldu.

Sabah10 Nisan 2025 Perşembe 10:57 - Güncelleme:
MİT enselemişti! Mossad ailesine rekor ceza
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MİT radarına takılan aile boyu casusluk şebekesi hakkında mahkeme kararını verdi.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, İsrail'in Gizli Servisi Mossad için casusluk yapan Ahmet Ersin Tumlucalı ve ailesine toplamda 100 yıla yakın hapis cezası verdi.

Tumlucalı, "Siyasal ve Askerî Casusluk" suçundan 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Eşi Benan Tumlucalı 16 yıl 8 ay, üvey kızı Dila Sultan Şimşek ise 15 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası aldı.

Diğer sanıklardan Cem Özcan, Özkan Arıcan ve Füzuli Şimşek de 15 yıl 7 ay hapis cezası aldı.

YILLARCA VERİ TOPLADILAR

Sanıkların, MOSSAD ajanlarıyla iletişim kurarak devletin gizli bilgilerini sızdırdığı ve biyografik veriler topladığı tespit edildi.

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