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MİT ilk kez kurdu... Merak edilen sorular cevap buldu

MİT Başkanı İbrahim Kalın tarafından açıklanan Milli İstihbarat Akademisi'nin faaliyetlerine ilişkin detaylar, MİT'in yenilenen internet sayfasında yer aldı. Milli İstihbarat Akademisi, Türkiye'nin istihbarat gücüne bilimsel katkı sağlayacak.

AA11 Ocak 2024 Perşembe 10:37 - Güncelleme:
MİT ilk kez kurdu... Merak edilen sorular cevap buldu
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) bünyesinde kurulan Milli İstihbarat Akademisi, istihbarat, güvenlik ve strateji alanlarında lisansüstü eğitim, bilimsel araştırma ve AR-GE çalışmalarını yürütecek.

MİT Başkanı İbrahim Kalın tarafından açıklanan Milli İstihbarat Akademisi'nin faaliyetlerine ilişkin detaylar, MİT'in yenilenen internet sayfasında yer aldı.

Buna göre, 6 Ocak itibarıyla faaliyetlerine başlayan Akademi, istihbarat, güvenlik ve strateji alanlarında lisansüstü eğitim ve bilimsel araştırmalar gerçekleştirecek. Akademi'nin bu çalışmalarla Türkiye'de istihbarat alanının bir bilim dalı olarak yerleştirilmesi ve geliştirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Akademi ile aynı zamanda Türkiye'nin istihbarat ve güvenlik alanındaki iddiasının güçlendirilmesi ve bu alandaki deneyiminin kavramsallaştırılması amaçlanıyor.

- YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI AÇILACAK

Milli İstihbarat Akademisi bünyesindeki enstitülerde açılacak yüksek lisans ve doktora programlarına, üniversitelerin en az 4 yıllık örgün eğitim veren ilgili lisans programlarından mezun olan ve akademi şartlarını karşılayan herkes başvurabilecek.

Bu programlarda eğitim gören öğrenciler, istihbarat, güvenlik, strateji, bölge çalışmaları, siber güvenlik ve kriptoloji, uydu-uzay sistemleri, yapay zeka ile veri analitiği ve benzeri alanlarda çalışmalar yürütebilecek.

- BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR YAPILACAK, AR-GE PROJELERİ GELİŞTİRİLECEK

Akademi ayrıca bilimsel araştırmalar gerçekleştirecek, AR-GE projeleri geliştirecek.

Bu kapsamda, Türkiye'nin stratejik öncelikleri ve hedeflerini göz önünde bulundurarak istihbarat ve güvenlik alanlarında araştırmalar yapılması ve projeler üretilmesi, bu alanlarda çalışan akademisyenler ile uygulayıcıların ortak bir platformda buluşmasını sağlayacak nitelikte ulusal ve uluslararası düzeylerde çalıştay, seminer, konferans, kongre gibi organizasyonların düzenlenmesi hedefleniyor.

Akademi bünyesindeki eğitim ve bilimsel araştırma faaliyetleriyle istihbarat ve güvenlik alanında bilimsel bilgi üretilmesi, bu birikimin uluslararası literatüre aktarılması ve bu süreçte Türkiye'de nitelikli ve dünyayla entegre bir istihbarat çalışmaları topluluğu oluşturulması amaçlanıyor.

İstihbarat, güvenlik, strateji ve bölge araştırmaları alanında çalışan ulusal ve uluslararası akademisyenler, öğrenciler, uzmanlar, siviller ya da kamu personeli için disiplinler arası araştırma platformu işlevi görmeyi de hedefleyen Akademi, bu alandaki ulusal ve uluslararası tartışmalara katkı sunmayı planlıyor.

- AKADEMİ BAŞKANI PROF. DR. TALHA KÖSE

İlk kez kurulan Milli İstihbarat Akademisinin Başkanı Prof. Dr. Talha Köse oldu.

Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun olmasının ardından Sabancı Üniversitesi Uyuşmazlık Analizleri ve Çözümleri programından yüksek lisans derecesi alan, ABD'deki George Mason Üniversitesi Çatışma Analizi ve Çözümü Enstitüsünde doktorasını tamamlayan Köse, George Mason Üniversitesi, Maastricht Üniversitesi ve Marmara Üniversitesinde misafir öğretim üyesi olarak dersler verdi.

İstanbul Şehir Üniversitesi ile İbn Haldun Üniversitesi'nin kuruluş sürecinde görev alan, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanlıklarını yapar Köse, SETA'da Toplum Masası Direktörlüğü ve Brüksel Masası Direktörlüğü görevlerini yürüttü.

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde görev alan Köse, uluslararası ilişkiler, çatışma çözümleri, barış inşası, Türk siyaseti, etnik ve mezhepsel kimlikler ve radikalleşme gibi konularda çalışmalar yürütüyor.

Türkçe, İngilizce ve Arapça dillerinde yayımlanan çok sayıda bilimsel yayını bulunan Köse, ulusal ve uluslararası akademik projelerde yürütücü ve araştırmacı olarak da görev aldı.

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