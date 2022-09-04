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MİT'ten Sincar'a nokta operasyon! Bedirhan Abi etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak'ın kuzeyindeki Sincar'da düzenlediği nokta operasyonla, terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinden 'Darav Gevda' kod adlı Bedirhan Abi'yi etkisiz hale getirdi.

AA4 Eylül 2022 Pazar 10:29 - Güncelleme:
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Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 2011'de PKK saflarına katılan Abi, Şırnak ve Yüksekova'daki terörist faaliyetlerine, örgüt yönetimi tarafından gönderildiği Irak'ta devam etti. Türkiye'de bulunduğu dönemde bazı güvenlik güçlerinin şehit edilmesiyle sonuçlanan eylemlere katılan Abi, MİT tarafından hedef listesine dahil edildi.

Terör örgütünün Irak'a gönderdiği Abi, PKK'ya bağlı sözde Sincar Savunma Birlikleri'nde (YBŞ) sözde tabur ve cephe sorumlusu olarak görev yaptı. En son terör örgütü PKK/YBŞ'nin sözde tugay sorumlusu olarak terörist faaliyetlerini yürüten Türk vatandaşı Bedirhan Abi, MİT'in nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

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