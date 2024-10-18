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MİT, Jandarma ve Emniyetten ortak operasyon! Tutuklu sayısı 20'ye yükseldi

MİT koordinesinde, Jandarma Genel Komutanlığı ve Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi iş birliği ile gerçekleştirilen siber casusluk operasyonunda 9 kişi tutuklandı. Soruşturmadaki toplam tutuklu sayısı 20'ye çıktı.

AA18 Ekim 2024 Cuma 09:33 - Güncelleme:
MİT, Jandarma ve Emniyetten ortak operasyon! Tutuklu sayısı 20'ye yükseldi
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Kişisel verileri ele geçiren siber casusluk şebekesine yönelik Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) koordinesinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 kişi daha tutuklandı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, MİT'in koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezince (USOM) siber casusluk şebekesine yönelik ortak operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan 9 kişi daha siber casusluk suçlaması ile tutuklanırken, soruşturmada toplam tutuklu sayısı 20'ye yükseldi.

- 18 İNTERNET SİTESİ ERİŞİME KAPATILDI

Şüphelilerin, elde ettiği kişisel bilgileri, sosyal medya platformları üzerinden terör örgütlerinin de arasında bulunduğu alıcılara sattığı belirlendi.

Bu verilerin, organize suç çeteleri tarafından gençler ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşlara şantaj yapmak amacıyla kullanıldığı tespit edildi.

Operasyon kapsamında, verilerin satışının yapıldığı 18 internet sitesi daha erişime kapatıldı.

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