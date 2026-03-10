Kendisini MİT mensubu, diplomat, kamuda yönetici, NATO Temsilcisi, BM Temsilcisi gibi sahte unvanlarla tanıtan Şerife Yılmaz emniyetin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınmasının ardından dolandırdığı vatandaşlardan aldığı paraları talep edenlere ise Yılmaz, ABD vatandaşı olduğunu, yurt dışından yeni geldiğini ve yurtdışı hesaplarından paranın geçmesinin uzun süreceğini belirterek zaman kazandı. Alacak talepleri arttıkça sahte dekont düzenlemeye başlayan Yılmaz, o da fayda etmeyince üst düzey kamu görevlisi olduğu yalanıyla alacaklıları gözaltına aldırmakla tehdit etti.

BİN BİR SURAT ŞERİFE

Kendisini MİT mensubu, diplomat, kamuda yönetici, NATO Temsilcisi, BM Temsilcisi gibi sahte unvanlarla tanıtan Şerife Yılmaz, bu yolla çoğunluğu üst düzey siyasetçi ve kamu/özel sektör yöneticilerini de hedef aldı. Yılmaz'ın asıl amacının ise güvenlik bürokrasisine sızmak olduğu aktarıldı.

Şerife Yılmaz, akademik camia mensuplarını da es geçmedi. Kamuoyunca tanınan ünlü ekonomistler de Yılmaz'ın radarına girdi.

YAPAY ZEKADAN İSTİFADE ETTİ

Dolandırıcılık faaliyetlerinde teknolojiden de faydalanan Şerife Yılmaz, yapay zekayı kullandı. Yapay zeka ile sahte doküman ve görsel üreterek, geniş ve nüfuzlu bir çevreye sahip olduğu intibası uyandırdı. Sahte belgelerle kurbanlarına söylediği yalanları güçlendirdi.

GÖREV YERİNİ DEĞİŞTİRMEKLE TEHDİT ETTİ

Şerife Yılmaz, kamu görevlileri ile yakın ilişki geliştirme girişimlerinde de bulundu. Sevgili olma bahanesiyle kontak kurduğu kamu görevlilerinden, ilişki teklifine olumsuz yanıt verenleri, üst düzey tanıdıklarına şikâyet ederek "görev yerinin değiştirilmesi" ile tehdit etti.