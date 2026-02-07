İSTANBUL 14°C / 8°C
Güncel

''MİT mensubuyum'' yalanıyla 1.5 milyonluk vurgun

Batman Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, kendilerini Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) personeli olarak tanıtan şüphelilerin, uyuşturucu ticareti suçundan ceza almış bir şahsın dosyasını bozacakları vaadiyle 1 milyon 500 bin TL dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi.

IHA7 Şubat 2026 Cumartesi 13:34 - Güncelleme:
Yapılan incelemelerde, şüphelilerin inandırıcılığı artırmak amacıyla yapay zeka teknolojilerini kullandıkları belirlendi. Olayla ilgili Diyarbakır'da düzenlenen operasyon kapsamında E.Ö., G.E., S.K. ve E.A. isimli 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Mahkemece yapılan değerlendirme sonucu şahıslardan 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

