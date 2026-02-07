''MİT mensubuyum'' yalanıyla 1.5 milyonluk vurgun

Yapılan incelemelerde, şüphelilerin inandırıcılığı artırmak amacıyla yapay zeka teknolojilerini kullandıkları belirlendi. Olayla ilgili Diyarbakır'da düzenlenen operasyon kapsamında E.Ö., G.E., S.K. ve E.A. isimli 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Mahkemece yapılan değerlendirme sonucu şahıslardan 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.