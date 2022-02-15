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MİT mensuplarının ifşasına ilişkin davada cezası onanan Hülya Kılınç tutuklandı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensuplarının ifşa edilmesine ilişkin davada hakkında verilen hapis cezası istinaf tarafından onanan gazeteci Hülya Kılınç, cezaevine gönderildi.

AA15 Şubat 2022 Salı 13:16 - Güncelleme: 15 Şubat 2022 Salı 13:17
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İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesinin 9 Eylül 2020'de sanıklar Aydın Keser, Ferhat Çelik ve Murat Ağırel'in "istihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek" suçundan 4 yıl 8 ay 7'şer gün, Barış Pehlivan ve Hülya Kılınç'ın ise 3 yıl 9'ar ay hapis cezalarına çarptırılmasına ilişkin karar, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi tarafından 28 Ocak 2022'de onandı.

Söz konusu onama kararı üzerine haklarında verilen hüküm kesinleşen sanıklardan Hülya Kılınç, kararın infazı için Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince evinden alındı.

Manisa Şehir Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Kılınç, cezaevine gönderildi.

- DAVANIN GEÇMİŞİ

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensuplarının ifşa edilmesine ilişkin eski Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan'ın da aralarında bulunduğu 1'i firari 8 sanığın yargılandığı dava, 9 Eylül 2020'de karara bağlandı.

İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi, sanıklar Yeni Yaşam Gazetesi sorumlu yazı işleri müdürü Aydın Keser ile gazetenin genel yayın yönetmeni Ferhat Çelik ve Yeniçağ gazetesi yazarı Murat Ağırel'in "istihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek" suçundan 4 yıl 8 ay 7'şer gün hapisle cezalandırılmasına hükmetmiş, eski Odatv Genel Yayın Yönetmeni sanık Barış Pehlivan ve gazeteci Hülya Kılınç'a da aynı suçtan 3 yıl 9'ar ay hapis cezası vermişti.

  • Milli İstihbarat Teşkilatı
  • Hülya Kılınç

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