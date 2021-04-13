MİT operasyonuyla bulunmasaydı facia yaşanabilirdi

Şeyhmus Çakan/ 24 TV Diyarbakır 13 Nisan 2021 Salı 12:33 - Güncelleme: 13 Nisan 2021 Salı 12:40

Güvenlik birimlerinin yaptıkları çalışmalar kapsamında alınan istihbari bilgiler doğrultusunda, arama ve tarama faaliyetleri sonucunda patlatılmaya hazır el yapımı bomba ele geçirildi.



Güvenlik güçlerinin yaptığı çalışmalarda, yönlendirmeli, metal blok içerisine konulmuş halde yaklaşık 30 kilogram ağırlığında, demir bilyeler ile güçlendirilmiş, parça tesirli, çift kapsüllü, uzaktan komutalı, alıcı ve verici devreli patlamaya hazır el yapımı bomba ele geçirildi.

Ele geçirilen patlayıcı taşınması ve sevki tehlike arz ettiğinden Bomba İmha Ekiplerince yerinde imha edildi.