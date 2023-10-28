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MİT'ten Suriye'de nokta operasyon! PKK'lı hain bu kez kaçamadı

MİT Suriye'de operasyonlarına aralıksız devam ediyor. Son olarak hudutlarımızda görev yapan güvenlik güçlerimizi hedef alan eylemin faili PKK/YPG Derik Tugay Sorumlusu Şibli Derik kod adlı Muhammed Azo gerçekleştirilen operasyonla etkisiz hale getirildi. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Muhammed Azo, geçen yıl MİT tarafından hedef alındı ancak operasyondan yaralı kurtuldu.

AA28 Ekim 2023 Cumartesi 09:52 - Güncelleme:
MİT'ten Suriye'de nokta operasyon! PKK'lı hain bu kez kaçamadı
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MİT, Suriye'deki operasyonuyla terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Derik tugay sorumlusu "Şibli Derik" kod adlı Muhammed Azo'yu etkisiz hale getirdi.

BU SEFER MİT'TEN KAÇAMADI

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre Muhammed Azo, geçen yıl MİT tarafından hedef alındı ancak operasyondan yaralı kurtuldu.

Tedavi edilmek üzere terör örgütü PKK/YPG tarafından yurt dışına gönderildiği belirlenen terörist Azo'nun, Suriye'nin kuzeyindeki Derik'e döndüğünün belirlenmesi üzerine harekete geçildi.

MİT, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Derik tugay sorumlusu terörist Azo'yu, Suriye'nin kuzeyindeki operasyonda etkisiz hale getirdi.

Terörist Muhammed Azo, Şırnak/Cizre-Silopi yolu üzerindeki 1. Hudut Tabur Komutanlığı'na bağlı Yakacık Karakolu'na 2 Şubat 2022'de düzenlenen ve terhisine 20 gün kala er Tarık Tarcan'ın şehit olduğu, 3 askerin yaralandığı saldırının faili olduğu gerekçesiyle aranıyordu.

ABD ASKERLERİ İLE SAMİMİ POZLAR VERDİ

Muhammed Azo'nun terör örgütü içinde sözde tugay sorumlusu olarak görev yaparken 7 Eylül 2022'de Suriye'nin kuzeyindeki Derik'te, 250 PYD/YPG'li teröristin ABD ile katıldığı ortak tatbikatın koordinasyon sorumlusu olarak görev aldığı, ABD askerleri ile samimi pozlar verdiği de belirlenmişti.

  • MİT operasyonu
  • PKK/YPG hedef
  • Suriye güvenlik

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