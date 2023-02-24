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MİT'ten sınır ötesi operasyon: Taksim saldırısının planlayıcısı etkisiz hale getirildi

MİT, İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısının planlayıcısı olduğu belirlenen PKK/YPG'li Halil Menci'yi Suriye'nin kuzeyindeki nokta operasyonu ile etkisiz hale getirdi.

IHA24 Şubat 2023 Cuma 10:50 - Güncelleme:
MİT'ten sınır ötesi operasyon: Taksim saldırısının planlayıcısı etkisiz hale getirildi
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İstanbul İstiklal Caddesi'nde düzenlenen bombalı eylemin kilit ismi Halil Menci etkisiz hale getirildi.

Edinilen bilgilere göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) PYD/YPG'nin 13 Kasım 2022 tarihinde İstanbul İstiklal Caddesi'nde düzenlendiği bombalı eylemin planlanmasında ve uygulanmasında kilit rol oynayan Halil Menci'yi, Suriye'de gerçekleştirdiği özel bir operasyonla etkisiz hale getirdi.

MİT, 6 kişinin hayatını kaybettiği ve 81 kişinin de yaralandığı Taksim saldırısı failleri Ahlam Albashır Saleh ile Bilal Hassan'ı yönlendiren ve Bilal Hassan'ın yurtdışına kaçmasını sağlayan Halil Menci'nin, PYD/YPG kontrolündeki Suriye Kamışlı'da örgüt tarafından korunduğunu ve üst düzey YPG mensuplarıyla temas halinde olduğunu tespit etti.

ÖZEL EKİPLE NOKTA OPERASYON

MİT özel operasyon ekibince hassas bir şekilde takip altına alınan Halil Menci, 22 Şubat 2023 tarihinde Kamışlı'da gerçekleştirilen başarılı nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

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