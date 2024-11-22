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MİT tarafından yakalanan MKP üyesi terörist Kadir Çelik tutuklandı

Türkiye'ye yönelik sansasyonel eylem arayışında olduğu tespit edilen, terörden arananlar listesinde gri kategoride yer alan ve MİT tarafından yakalanan Maoist Komünist Parti (MKP) üyesi terörist Kadir Çelik, tutuklandı.

AA22 Kasım 2024 Cuma 18:41 - Güncelleme:
MİT tarafından yakalanan MKP üyesi terörist Kadir Çelik tutuklandı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, MKP terör örgütünün Suriye'deki kırsal kadrosunda faaliyet yürüten, İstanbul ve Tunceli'de iki ayrı soruşturmada "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından iki aranması olan ve İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesi'nde gri kategoride aranan Çelik, MİT tarafından Orta Doğu ülkesinde yakalanıp Türkiye'ye getirilmesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

ÖRGÜTE ÜYE KAZANDIRMAK İÇİN İKNA ÇALIŞMALARI YÜRÜTTÜĞÜ BELİRLENDİ

Soruşturma kapsamında Çelik'in, MKP terör örgütü içinde faaliyette bulunarak, örgüte ait gazete ve dergilerin dağıtımını yaptığı ve örgüte üye kazandırmak için ikna çalışmaları yürüttüğü belirlendi.

Çelik'in, 2015 yılında MLKP terör örgütü içinde faaliyet gösterdikleri esnada güvenlik güçleriyle girdikleri çatışmada etkisiz hale getirilen iki teröristin cenazesinde örgüt lehine sloganı atarak, örgüte ait flama açtığı tespit edildi.

  • MLKP
  • Kadir Çelik

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