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MİT tarafından yakalanan Reyhanlı saldırısının faillerinden Mohammad Dib Korali tutuklandı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: 'Hatay ili Reyhanlı ilçemizde 2013 yılında düzenlenen hain terör saldırısının şüphelisi olan ve Suriye'de yakalanan Mohammad Dib Korali, Hatay Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır.'

14 Ocak 2025 Salı 14:52 - Güncelleme:
MİT tarafından yakalanan Reyhanlı saldırısının faillerinden Mohammad Dib Korali tutuklandı
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: "Hatay ili Reyhanlı ilçemizde 2013 yılında düzenlenen hain terör saldırısının şüphelisi olan ve Suriye'de yakalanan Mohammad Dib Korali, Hatay Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır."

  • Adalet Bakanı Yılmaz Tunç
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