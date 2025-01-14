MİT tarafından yakalanan Reyhanlı saldırısının faillerinden Mohammad Dib Korali tutuklandı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: 'Hatay ili Reyhanlı ilçemizde 2013 yılında düzenlenen hain terör saldırısının şüphelisi olan ve Suriye'de yakalanan Mohammad Dib Korali, Hatay Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır.'
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: "Hatay ili Reyhanlı ilçemizde 2013 yılında düzenlenen hain terör saldırısının şüphelisi olan ve Suriye'de yakalanan Mohammad Dib Korali, Hatay Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır."