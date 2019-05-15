MİT TIR'ları davasında Enis Berberoğlu ve Erdem Gül için karar MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin davada mahkeme, Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül hakkındaki davanın düşürülmesine, CHP Milletvekili Enis Berberoğlu hakkında da ceza verilmesine yer olmadığına hükmetti.