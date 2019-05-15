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MİT TIR'ları davasında Enis Berberoğlu ve Erdem Gül için karar

MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin davada mahkeme, Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül hakkındaki davanın düşürülmesine, CHP Milletvekili Enis Berberoğlu hakkında da ceza verilmesine yer olmadığına hükmetti.

  • AA
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Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül ile CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun, MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin, "silahlı terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan yargılandığı davada, Gül hakkındaki davanın düşürülmesine, Berberoğlu hakkında da hüküm verilmesine yer olmadığına hükmedildi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Erdem Gül ve avukatları katıldı. Sanık Enis Berberoğlu ise duruşmaya gelmedi.

Duruşmada, sanık Gül ve avukatların son savunmalarının ardından dosyayı karara bağlayacağını açıklayan mahkeme heyeti, duruşmanın kapalılık kararına son vererek, aleni duruşmaya geçti.

Kapalılık kararının kaldırılmasının ardından izleyiciler ve basın mensupları salona alındı.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Erdem Gül hakkındaki ''silahlı terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan açılan davanın düşürülmesine, CHP Milletvekili Enis Berberoğlu hakkında da hüküm verilmesine yer olmadığına hükmetti.

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