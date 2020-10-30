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  • MİT tırlarının durdurulması davasında 27 sanık hakkında verilen cezalar belli oldu
Güncel

MİT tırlarının durdurulması davasında 27 sanık hakkında verilen cezalar belli oldu

MİT tırlarının durdurulması davasında yargılanan 27 sanık 1 yıl 10 ay 15 gün ile ağırlaştırılmış müebbet arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı.

30 Ekim 2020 Cuma 11:44 - Güncelleme: 30 Ekim 2020 Cuma 11:48
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