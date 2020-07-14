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Güncel

MİT ve Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden ortak DEAŞ operasyonu

MİT ve Ankara Emniyet Müdürlüğünün DEAŞ terör örgütüne yönelik ortak operasyonunda Irak uyruklu 18 şüpheli yakalandı.

14 Temmuz 2020 Salı 10:17 - Güncelleme: 14 Temmuz 2020 Salı 10:17
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