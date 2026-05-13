MİT ve Emniyetten DEAŞ'a büyük darbe! 47 ilde 324 gözaltı

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik 47 ilde polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 324 zanlı gözaltına alındı.

AA13 Mayıs 2026 Çarşamba 11:07 - Güncelleme:
İçişleri Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve cumhuriyet başsavcılıklarının koordinesindeki çalışmalar sonucu DEAŞ'a yönelik Ankara, İstanbul ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 47 ilde operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, aranma kaydı bulunan, örgüte finansal destek sağlayan ve geçmiş dönemlerde DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 324 şüpheli yakalandı.

Ayrıca 1 tabanca, 4 tüfek, 122 fişek, 9 milyon 679 bin 750 lira değerinde finansal varlık ile örgütsel doküman ve dijital materyaller ele geçirildi.

