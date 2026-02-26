İSTANBUL 8°C / 4°C
Güncel

MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! 4 DHKP-C'li İstanbul'da yakalandı

MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ortak operasyonu sonucu, Türkiye'de sansasyonel eylem arayışında olan 4 DHKP-C mensubu İstanbul'da yakalandı.

26 Şubat 2026 Perşembe 15:23
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ortak operasyonuyla eylem hazırlığındaki 4 DHKP-C'li terörist İstanbul'da yakalandı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT, istihbari çalışmalar sonucu, terör örgütü DHKP-C'nin illegal yapılanmasında faaliyet yürüten 4 teröristin İstanbul'da kritik noktalara silahlı ve bombalı eylem gerçekleştirmek üzere hazırlık aşamasında olduklarını belirledi.

Bunun üzerine MİT'in, Emniyet birimleriyle gerçekleştirdiği ortak operasyonda 4 terörist yakalandı.

