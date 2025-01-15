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MİT ve emniyetten ortak operasyon: 9 kişi kıskıvrak yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü, sahte pasaport düzenleyen bir şebekeye operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda 9 şüpheli yakalandı.

IHA15 Ocak 2025 Çarşamba 11:49 - Güncelleme:
MİT ve emniyetten ortak operasyon: 9 kişi kıskıvrak yakalandı
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlileri, Türkiye'de kaçak olarak bulunan ve yurt dışına illegal yollarla çıkmış veya firari konumdaki şahısların bulundukları ülkede kullanmaları için hediyelik eşya kutusunda gizlenmiş halde kargo yoluyla yurt dışına her neviden sahte belge gönderimi yaptığını tespit etti.

MİT ve emniyet ekiplerince 2-6 Ocak tarihlerinde yapılan çalışmalarda İstanbul Esenyurt'taki bir iş yerine operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda kargo gönderimi için bekletilen hediyelik eşya kutusunda zulalanmış halde sahte kimlik kartı, vize etiketi, sürücü belgesi, pasaport ele geçirildi. Ayrıca, sahte belgelerin gönderimini yaptığı tespit edilen 5 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

SAHTE BELGELERİN YAPILDIĞI YERLERE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Ekipler ele geçirilen sahte belgelerin üretiminin yapıldığı Beyoğlu, Fatih ve Bakırköy ilçelerindeki adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. 4 şüpheli yakalanırken, bin 150 adet pasaport, kimlik kartı, vize etiketi, sürücü belgesi, lazer kazıma ve markalama makinaları, laminasyon makineleri, kart basım makinaları, mor ışık cihazları, yazıcılar, bilgisayarlar, nfc cihazları, kart okuma cihazları, tarayıcılar, pasaport ve kimlik yapımında kullanılan çok sayıda materyal ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 9 şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 8'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1'i ise serbest bırakıldı. Şahısların sahte pasaportları 2 bin euro karşılığında yurt dışına kargo aracılığıyla gönderdikleri öğrenildi.

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