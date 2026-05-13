MİT ve emniyetten ortak operasyon! ''Difüzyon mesajı'' ile aranan uyuşturucu kaçakçısı yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Fas tarafından "Difüzyon Mesajı" ile aranan ve ülkesinde en büyük uyuşturucu baronlarından biri olduğu belirtilen Mohamed Boulakhrif'in İstanbul'da olduğu ihbarı üzerine MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri çalışma yaptı.

Uyuşturucu kaçakçısının İstanbul'da kaldığı adresi tespit edildi. Uyuşturucu kaçakçısı Boulakhrif'in Şişli'de saklandığı bir adrese baskın yapıldı. Düzenlenen baskında Fas uyruklu şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı. Uyuşturucu madde ticareti yapan ve bu faaliyetlerini gizlemek amacıyla kriptolu haberleşme uygulamaları kullanan Mohamed Boulakhrif, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Hakkında "Difüzyon Mesajı" ile aranma kaydı bulunan 34 yaşındaki şüpheli hakkında yürütülen tahkikat işlemleri devam ediyor. Emniyette sorgusu devam eden şüphelinin, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne bağlı Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edileceği öğrenildi.