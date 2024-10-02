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FETÖ'cü hakim bakın nasıl bulundu! MİT'ten film gibi operasyon

MİT ve Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün ortak operasyonunda FETÖ üyesi hakim Mustafa Karatay, Ankara'da saklandığı evde yakalandı. FETÖ'cü Mustafa Karatay Ankara Yenimahalle'deki evinin odasında, kıyafetlerinin arasına saklanmış bir şekilde bulundu.

2 Ekim 2024 Çarşamba 09:59 - Güncelleme:
FETÖ'cü hakim bakın nasıl bulundu! MİT'ten film gibi operasyon
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün ortak operasyonu sonucu FETÖ'cü hâkim Mustafa Karatay, Ankara'da saklandığı evde yakalandı.

İhraç hâkim Mustafa Karatay, silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 8 yıldır aranıyordu.

Firari FETÖ'cü Mustafa Karatay, 15 Temmuz başarısız darbe girişiminin mimarlarındandı. FETÖ'nün yargıdaki en kilit operasyon elemanlarından biri olarak örgütte kilit rol oynuyordu. Örgüt ile bağlantısını saklandığı evden yürütmeye çalışıyordu.

MİT VE Ankara TEM'den OPERASYON

Milli İstihbarat Teşkilatı, FETÖ'nün önemli isimlerinden olan Mustafa Karatay'ın yakın bir komşusunun ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan uzun takip sonucu ihbar edilen dairede, 8 yıldır kaçak olan ihraç hâkim Karatay'ın yaşadığı kesin olarak tespit edildi.

MİT ve Ankara TEM'in ortak operasyonu ile FETÖ'cü Mustafa Karatay Ankara Yenimahalle'deki evinin odasında, kıyafetlerinin arasına saklanmış bir şekilde bulundu.

DİJİTAL MALZEMELERİNE EL KONDU

FETÖ'cü ihraç hâkim Karatay'ın evinde yapılan arama sonucu örgüt üst yönetimi ile iletişim için kullandığı dizüstü bilgisayar, tablet, telefon ve diğer dijital malzemelere el konuldu. Firari hâkim Mustafa Karatay'ın Signal uygulaması üzerinden örgüt ile iletişim kurduğu tespit edildi.

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