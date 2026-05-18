İSTANBUL 22°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Mayıs 2026 Pazartesi / 2 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,5861
  • EURO
    53,0384
  • ALTIN
    6652.42
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon: Interpol kırmızı bültenle aranan 14 şüpheli yakalandı
Güncel

MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon: Interpol kırmızı bültenle aranan 14 şüpheli yakalandı

Interpol tarafından kırmızı bülten veya difüzyon mesajıyla arananlara yönelik MİT ve emniyet ekiplerinin düzenlediği operasyonda 14 şüpheli yakalandı.

AA18 Mayıs 2026 Pazartesi 13:01 - Güncelleme:
MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon: Interpol kırmızı bültenle aranan 14 şüpheli yakalandı
ABONE OL

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından, Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) desteğiyle düzenlenen operasyonda cinayet, hırsızlık, dolandırıcılık ve yasa dışı örgüt faaliyetleri kapsamında kırmızı bülten ve difüzyon mesajıyla aranan 14 zanlı yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve MİT koordinesinde aranması olan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, ilgili ülkelere iade işlemlerinin sağlanması amacıyla, uluslararası düzeyde Interpol tarafından kırmızı bülten ve difüzyon mesajıyla cinayet, hırsızlık, dolandırıcılık ve yasa dışı örgüt faaliyetleri gibi çeşitli suçlardan aranan 14 kişinin adreslerini tespit etti.

Çalışmalarını tamamlayan ekipler, düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 14 zanlıyı gözaltına aldı.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

  • Interpol
  • Dolandırıcılık

ÖNERİLEN VİDEO

Katil İsrail yine Sumud Filosu'nu hedef alıyor! Bir tekneyle irtibat koptu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.